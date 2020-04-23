Незадоволеність Клоппом: один із лідерів "Ліверпуля" планує перейти в "Реал"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Форвард збірної Сенегалу Садіо Мане має намір змінити клубну прописку – перейти з "Ліверпуля" до "Реалу", інформує УНН з посиланням на "France Football".
Причиною бажання сенегальця став конфлікт з головним тренером англійського гранду Юргеном Клоппом. Мане був сильно незадоволений рішенням коуча публічно підтримати захисника команди Вірджіла ван Дейка в боротьбі за минулорічний розіграш “Золотого м’ячу”. Того року форвард обійняв четверте місце в голосуванні, поступившись саме ван Дейку, та Кріштіану Роналду і Ліонелю Мессі.
Сане хотів попрацювати під керівництвом Зінедіна Зідана в “Реалі”. Запасним варіантом для гравця є перехід в французький “ПСЖ”.
Варто відзначити, що Сане поділяє з 4 по 7 місця у списку найдорожчих футболістів світу (“Transfermarkt”) — 120 млн. євро. Нинішнього сезону він забив 18 голів при 12 асистах в 38 матчах за “мерсисайдців”.