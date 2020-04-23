Неудовлетворенность Клоппом: один из лидеров "Ливерпуля" планирует перейти в "Реал"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Форвард сборной Сенегала Садио Мане намерен сменить клубную прописку — перейти из “Ливерпуля” в “Реал”, информирует УНН со ссылкой на “France Football”.
Причиной желания сенегальца стал конфликт с главным тренером английского гранда Юрген Клопп. Мане был сильно недоволен решением коуча публично поддержать защитника команды Вирджила ван Дейка в борьбе за прошлогодний розыгрыш “Золотого мяча”. В том году форвард занял четвертое место в голосовании, уступив именно Ван Дейку, Криштиану Роналду и Лионелю Месси.
Сане хотел поработать под руководством Зинедина Зидана в “Реале”. Запасным вариантом для игрока является переход в французский “ПСЖ”.
Стоит отметить, что Сане делит с 4 по 7 места в списке самых дорогих футболистов мира (“Transfermarkt”) — 120 млн. евро. В нынешнем сезоне он забил 18 голов при 12 ассистов в 38 матчах за “мерсисайдцев”.