Невідомий "захопив" у заручники дітей та вимагає у СБУ 350 тис. доларів

Зловмисник погрожує реалізувати злочин у разі несплати коштів у сумі 350 тисяч доларів США.



Правоохоронці, серед інших, перевіряють версію щодо можливих шахрайських дій, адже надісланий анонімом список дітей міститься на офіційному сайті "Служби розшуку дітей". Двоє з них вже знайдено, факти їх викрадення підтвердження не знайшли.



Національною поліцією України відкрито кримінальне провадження за ознаками скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 146, 147 та 189 Кримінального кодексу України.



Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН, працівниця магазину "Діксі", яку невідомий, сьогодні, 1 липня, захопив у заручники у російській Москві, стікає кров’ю.