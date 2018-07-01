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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102445 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117892 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138266 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143915 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 181752 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156885 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143035 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Неизвестный "захватил" в заложники детей и требует от СБУ 350 тыс. долларов

Неизвестный "захватил" в заложники детей и требует от СБУ 350 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 13245 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией проверяют информацию, изложенную в анонимном письме, поступившем сегодня в адрес обоих силовых ведомств с угрозой осуществить убийства детей, которые, якобы, находятся в заложниках. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 000 долларов США.

Правоохранители, среди прочих, проверяют версию о возможных мошеннических действий, ведь оставленный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей". Двое из них уже найдено, факты их похищения подтверждения не нашли.

Национальной полицией Украине открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, работница магазина "Дикси", которую неизвестный, сегодня, 1 июля, захватил в заложники в российской Москве, истекает кровью.

Украинские Национальные Новости

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