Неизвестный "захватил" в заложники детей и требует от СБУ 350 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией проверяют информацию, изложенную в анонимном письме, поступившем сегодня в адрес обоих силовых ведомств с угрозой осуществить убийства детей, которые, якобы, находятся в заложниках. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 000 долларов США.
Правоохранители, среди прочих, проверяют версию о возможных мошеннических действий, ведь оставленный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей". Двое из них уже найдено, факты их похищения подтверждения не нашли.
Национальной полицией Украине открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНН, работница магазина "Дикси", которую неизвестный, сегодня, 1 июля, захватил в заложники в российской Москве, истекает кровью.