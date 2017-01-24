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Невідомий вистрелив у груди дитині у Дніпрі

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 24 січня. УНН. У Дніпрі невідомий стріляв по пересічних мешканцях. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники ГУ НП Дніпропетровської області.

По вулиці 20 років перемоги йшла пара з дитиною шести років. Громадяни почули постріл, після чого дитина схопилась за груди. Маленького постраждалого доставили в лікарню, де констатували вогнепальне поранення. Наразі дитина жива та чекає на операцію.

Правоохоронці чекають, коли лікарі дістануть кулю. Після цього поліція буде знати, з якої зброї стріляли. На даний час відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 ККУ. Слідчі відпрацьовують сусідні будинки.

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