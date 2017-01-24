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Неизвестный выстрелил в грудь ребенку в Днепре

Неизвестный выстрелил в грудь ребенку в Днепре

Киев • УНН

 • 10126 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 24 января. УНН. В Днепре неизвестный стрелял по рядовым жителям. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники ГУ НП Днепропетровской области.

По ул. 20 лет победы шла пара с ребенком шести лет. Прохожие услышали выстрел, после чего ребенок схватился за грудь. Маленького пострадавшего доставили в больницу, где констатировали огнестрельное ранение. Сейчас ребенок жив и ждет операции.

Правоохранители ждут, когда врачи достанут пулю. После этого полиция будет знать, из какого оружия стреляли. В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК. Следователи отрабатывают соседние дома.

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