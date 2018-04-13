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Невідомий напав на відвідувачів пекарні в Німеччині

Невідомий напав на відвідувачів пекарні в Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Чоловік напав на відвідувачів пекарні в місті Фулда у федеральній землі Гессен у центральній Німеччині, нападника застрелили. Про це повідомила поліція регіону Східний Гессен, передає УНН.

Напад стався рано вранці в п'ятницю, 13 квітня, близько 4:20 за місцевим часом, на Флеммінгштрассе.

"Хуліган напав на пекарню. Кілька людей було поранено, деяких серйозно", - повідомили в поліції.

На поліцейські патрулі, які прибули на місце події, напали з камінням і, ймовірно, палицею, додали правоохоронці.

"Поліція використала вогнепальну зброю, нападник був смертельно поранений", - відзначили в поліції.

У цьому районі обмежили рух транспорту.

Відділення кримінальної поліції Гессена почало спільне з прокурором Фульди розслідування.

Нагадаємо, вантажівка в'їхала в групу пішоходів в Барселоні.

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