Невідомий напав на відвідувачів пекарні в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Чоловік напав на відвідувачів пекарні в місті Фулда у федеральній землі Гессен у центральній Німеччині, нападника застрелили. Про це повідомила поліція регіону Східний Гессен, передає УНН.
Напад стався рано вранці в п'ятницю, 13 квітня, близько 4:20 за місцевим часом, на Флеммінгштрассе.
"Хуліган напав на пекарню. Кілька людей було поранено, деяких серйозно", - повідомили в поліції.
На поліцейські патрулі, які прибули на місце події, напали з камінням і, ймовірно, палицею, додали правоохоронці.
"Поліція використала вогнепальну зброю, нападник був смертельно поранений", - відзначили в поліції.
У цьому районі обмежили рух транспорту.
Відділення кримінальної поліції Гессена почало спільне з прокурором Фульди розслідування.
Нагадаємо, вантажівка в'їхала в групу пішоходів в Барселоні.