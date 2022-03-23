Невідомий кинув коктейль Молотова у стіну Кремля – соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У центрі Москви невідомий кинув у стіну Кремля пляшку із запальною сумішшю, що нагадує коктейль Молотова. Відповідне відео з'явилося в мережі в середу, 23 березня, пише УНН.
Деталі
На відео невідомий стоїть біля палаючої стіни Кремля, який демонструє в її бік непристойний жест, після чого бере свої речі і йде.
За інформацією британських таблоїдів, кліп, мабуть, спочатку був опублікований в TikTok, де він набрав більше 250 000 переглядів. Напис російською мовою говорить: "Москва, Кремль".
Деталі події не відомі, в про-кремлівських ЗМІ про нього не повідомлялося.
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Як писав УНН, за даними російських ЗМІ, відеохостинг YouTube можуть заблокувати в росії до кінця тижня.