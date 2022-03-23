Неизвестный бросил коктейль Молотова в стену Кремля - соцсети

Детали

На видео неизвестній стоит возле горящей стены Кремля, который демонстрирует в ее сторону неприличный жест, после чего берет свои вещи и уходит.

По информации британских таблоидов, клип, по-видимому, изначально был опубликован в TikTok, где он набрал более 250 000 просмотров. Надпись на русском языке гласит: "Москва, Кремль".

Детали произошедшего не известны, в про-кремлевских СМИ о нем не сообщалось.

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