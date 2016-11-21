Невідомі влаштували стрілянину біля ТЦ "Панорама" в Одесі

За інформацією прес-служби, біля торговельного центру “Панорама” рухався автомобіль “Міцубісі Паджеро”. Коли автомобіль зупинився, до нього підбігли троє невідомих чоловіків у масках та намагалися витягнути водія.

Охоронець водія вибіг з автомобіля та намагався завадити зловмисникам, здійснивши декілька пострілів з травматичного пістолету у їх бік.

Попередньо відомо, що охоронець влучив одному з нападників в груди.

Зловмисники здійснили в бік водія та охоронця декілька пострілів, але влучили у скло автомобіля “Міцубісі Паджеро”.

Після пригоди зловмисники сіли у автомобіль темного кольору та зникли у невідомому напрямку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Введено план “Перехват” з метою затримання зловмисників.