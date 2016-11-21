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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Неизвестные устроили стрельбу возле ТЦ "Панорама" в Одессе

Киев • УНН

 • 11135 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Вблизи торгового центра "Панорама" в Одессе неизвестные выстрелили в автомобиль, в котором находились двое мужчин. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Неизвестные устроили стрельбу возле ТЦ "Панорама" в Одессе

По информации пресс-службы, возле торгового центра "Панорама" двигался автомобиль "Мицубиси Паджеро". Когда автомобиль остановился, к нему подбежали трое неизвестных мужчин в масках и пытались вытащить водителя.

Охранник водителя выбежал из автомобиля и пытался помешать злоумышленникам, осуществив несколько выстрелов из травматического пистолета в их сторону.

Предварительно известно, что охранник попал одному из нападавших в грудь.

Злоумышленники совершили в сторону водителя и охранника несколько выстрелов, но попали в стекло автомобиля "Мицубиси Паджеро".

После происшествия злоумышленники сели в автомобиль темного цвета и скрылись в неизвестном направлении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Введен план "Перехват" с целью задержания злоумышленников.

Украинские Национальные Новости

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