Неизвестные устроили стрельбу возле ТЦ "Панорама" в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Вблизи торгового центра "Панорама" в Одессе неизвестные выстрелили в автомобиль, в котором находились двое мужчин. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.
По информации пресс-службы, возле торгового центра "Панорама" двигался автомобиль "Мицубиси Паджеро". Когда автомобиль остановился, к нему подбежали трое неизвестных мужчин в масках и пытались вытащить водителя.
Охранник водителя выбежал из автомобиля и пытался помешать злоумышленникам, осуществив несколько выстрелов из травматического пистолета в их сторону.
Предварительно известно, что охранник попал одному из нападавших в грудь.
Злоумышленники совершили в сторону водителя и охранника несколько выстрелов, но попали в стекло автомобиля "Мицубиси Паджеро".
После происшествия злоумышленники сели в автомобиль темного цвета и скрылись в неизвестном направлении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Введен план "Перехват" с целью задержания злоумышленников.