Невідомі пограбували заступницю директора фармзаводу в Одеській області

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 линя. УНН. Невідомі скоїли розбійний напад на помешкання заступника директора заводу "Інтерхім" в Одеській області. Про це УНН повідомили у поліції.

Четверо невідомих проникли до приватного будинку заступника директора та зв'язали останню. Як повідомили у поліції, зловмисники катували жінку, щоб вона вказала, де зберігає матеріальні цінності.

Невідомі заволоділи декількома тисячами євро та коштовними прикрасами. Після цього вони залишили місце злочину. Потерпіла самостійно звільнилася від пут та викликала поліцію.

Відкрито кримінальне провадження за с.187 Кримінального кодексу України – розбій.

Нагадаємо, київська поліція відкрила провадження за фактом крадіжки у квартирі керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді. 

Українські Національні Новини

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