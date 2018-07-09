Неизвестные ограбили заместителя директора фармзавода в Одесской области

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 53531 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106220 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127636 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134962 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170770 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153936 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141561 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130490 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182487 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Неизвестные ограбили заместителя директора фармзавода в Одесской области

Неизвестные ограбили заместителя директора фармзавода в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 9842 просмотра

КИЕВ. 9 линя. УНН. Неизвестные совершили разбойное нападение на квартиру заместителя директора завода "Интерхим" в Одесской области. Об этом УНН сообщили в полиции.

Четверо неизвестных проникли в частный дом заместителя директора и связали последнюю. Как сообщили в полиции, злоумышленники пытали женщину, чтобы она указала, где хранит материальные ценности.

Неизвестные завладели несколькими тысячами евро и ценными украшениями. После этого они покинули место преступления. Потерпевшая самостоятельно освободилась от пут и вызвала полицию.

Открыто уголовное производство по с.187 Уголовного кодекса Украины - разбой.

Напомним, киевская полиция открыла производство по факту кражи в квартире руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене.

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