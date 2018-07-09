Неизвестные ограбили заместителя директора фармзавода в Одесской области

Четверо неизвестных проникли в частный дом заместителя директора и связали последнюю. Как сообщили в полиции, злоумышленники пытали женщину, чтобы она указала, где хранит материальные ценности.

Неизвестные завладели несколькими тысячами евро и ценными украшениями. После этого они покинули место преступления. Потерпевшая самостоятельно освободилась от пут и вызвала полицию.

Открыто уголовное производство по с.187 Уголовного кодекса Украины - разбой.

Напомним, киевская полиция открыла производство по факту кражи в квартире руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене.