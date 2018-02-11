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Невідомі на Львівщині обезголовили пам’ятник Шевченку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні у Парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка виявлено пошкоджений пам’ятник Тарасові Шевченку. Про це повідомив голова ГО “Варта1” Ігор Зінкевич, передає УНН із посиланням на Варта1.

Правоохоронці виявили відбиту з пам’ятнику Т. Шевченку голову. На місці події самої голови не вивили.

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Бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку на бетонному постаменті був встановлений у 1958 році.

Нагадаємо, 23 грудня невідомі облили фарбою пам’ятний знак воїнам АТО в Одесі.

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