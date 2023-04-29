Невеликі дощі і до 23° тепла: синоптики дали прогноз на перші дні травня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У перші дні травня в Україні очікуються невеликі дощі, а також доволі тепла погода – до 23° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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За даними синоптиків, 30 квітня на півдні, сході країни та місцями в центральних областях вночі помірні (у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями значні) вдень невеликі дощі, 1 травня на південному сході країни місцями невеликий дощ; температура вночі 4-10° тепла, вдень 10-16°.
"На решті території у наступні три доби без опадів, лише вдень 30 квітня на Закарпатті та в Карпатах міцями невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла (у західних, 1-2 травня і у північних, більшості центральних та південних областей, на поверхні грунту, 30 квітня у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях і в повітрі заморозки 0-5°); температура вдень 30 квітня та 1 травня 11-18° тепла, 2 травня 15-20°, на Закарпатті до 23°", - додали в Укргірометцентрі.
На високогір'ї Карпат без опадів, лише вдень 30 квітня місцями невеликий дощ; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-10° тепла, додали синоптики.
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