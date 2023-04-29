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Небольшие дожди и до 23° тепла: синоптики дали прогноз на первые дни мая

Небольшие дожди и до 23° тепла: синоптики дали прогноз на первые дни мая

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В первые дни мая в Украине ожидаются небольшие дожди, а также довольно теплая погода – до 23° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

По данным синоптиков, 30 апреля на юге, востоке страны и местами в центральных областях ночью умеренные (в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях местами значительные) днем небольшие дожди, 1 мая на юго-востоке страны местами небольшой дождь; температура ночью 4-10° тепла, днем 10-16°.

"На остальной территории в последующие трое суток без осадков, лишь днем 30 апреля на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла (в западных, 1-2 мая и в северных, большинстве центральных и южных областей, на поверхности почвы, 30 апреля в северных, Винницкой и Хмельницкой областях и в воздухе заморозки 0-5°); температура днем 30 апреля и 1 мая 11-18° тепла, 2 мая 15-20°, на Закарпатье до 23°", - добавили в Укргирометцентре.

На высокогорье Карпат без осадков, лишь днем 30 апреля местами небольшой дождь; температура ночью 0-5° мороза, днем 3-10° тепла, добавили синоптики.

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