Небольшие дожди и до 23° тепла: синоптики дали прогноз на первые дни мая
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В первые дни мая в Украине ожидаются небольшие дожди, а также довольно теплая погода – до 23° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По данным синоптиков, 30 апреля на юге, востоке страны и местами в центральных областях ночью умеренные (в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях местами значительные) днем небольшие дожди, 1 мая на юго-востоке страны местами небольшой дождь; температура ночью 4-10° тепла, днем 10-16°.
"На остальной территории в последующие трое суток без осадков, лишь днем 30 апреля на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла (в западных, 1-2 мая и в северных, большинстве центральных и южных областей, на поверхности почвы, 30 апреля в северных, Винницкой и Хмельницкой областях и в воздухе заморозки 0-5°); температура днем 30 апреля и 1 мая 11-18° тепла, 2 мая 15-20°, на Закарпатье до 23°", - добавили в Укргирометцентре.
На высокогорье Карпат без осадков, лишь днем 30 апреля местами небольшой дождь; температура ночью 0-5° мороза, днем 3-10° тепла, добавили синоптики.
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