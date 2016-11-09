Нетверезого поліцейського на Вінниччині відсторонили від виконання службових обов'язків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Вінниччині у місті Калинівка поліцейського, який керував автомобілем у стані алкогольного спянніння, відсторонили від виконання службових обов’язків. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.
За інформацією поліції, 8 листопада працівники патрульної служби поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Mitsubishi Lancer, за кермом якого знаходився працівник Калинівського відділу поліції з ознаками сп’яніння.
Водій відмовився надати документи.
Для встановлення наявності алкоголю у крові поліцейського доставили у вінницький наркодиспансер. За висновком судово-медичного експерта, вміст алкоголю у його крові становив 0,5 проміле.
Наразі поліцейського відсторонили від виконання службових обов’язків, призначене службове розслідування.
Правопорушника притягнуть до адміністративної відповідальності за ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки) та ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом особою, яка перебуває в стані алкогольного сп’яніння).