Нетрезвого полицейского в Винницкой области отстранили от исполнения служебных обязанностей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Винницкой области в городе Калиновка полицейского, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного спянниння, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.
По информации полиции, 8 ноября работники патрульной службы полиции за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился сотрудник Калиновского отдела полиции с признаками опьянения.
Водитель отказался предоставить документы.
Для установления наличия алкоголя в крови полицейского доставили в винницкий наркодиспансер. По заключению судебно-медицинского эксперта, содержание алкоголя в его крови составило 0,5 промилле.
Полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей, назначено служебное расследование.
Правонарушителя привлекут к административной ответственности по ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки) и ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством лицом, которое находится в состоянии алкогольного опьянения).