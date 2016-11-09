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Нетрезвого полицейского в Винницкой области отстранили от исполнения служебных обязанностей

Нетрезвого полицейского в Винницкой области отстранили от исполнения служебных обязанностей

Киев • УНН

 • 8069 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Винницкой области в городе Калиновка полицейского, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного спянниння, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.

По информации полиции, 8 ноября работники патрульной службы полиции за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился сотрудник Калиновского отдела полиции с признаками опьянения.

Водитель отказался предоставить документы.

Для установления наличия алкоголя в крови полицейского доставили в винницкий наркодиспансер. По заключению судебно-медицинского эксперта, содержание алкоголя в его крови составило 0,5 промилле.

Полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей, назначено служебное расследование.

Правонарушителя привлекут к административной ответственности по ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки) и ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством лицом, которое находится в состоянии алкогольного опьянения).

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