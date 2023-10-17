Нетаньяху зустрівся з президентом Румунії в Єрусалимі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрівся з президентом Румунії Марселем Чолаку, який відвідав Ізраїль. Про це повідомляє Times of Israel, передає УНН.
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Під час візиту Чолаку супроводжує низка офіційних осіб, у тому числі міністр оборони Анхель Тілвар.
Президент Румунії є першим світовим лідером, який відвідав Ізраїль з початку війни з ХАМАС, яка почалася, коли терористичне угруповання, що базується в Газі, здійснило транскордонний напад, убивши щонайменше 1300 людей, переважно мирних жителів.
Терористи також викрали ще щонайменше 200 осіб, багато з яких немовлята, діти та люди похилого віку.
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