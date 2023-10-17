Нетаньяху встретился с президентом Румынии в Иерусалиме

Детали

Во время визита Чолаку сопровождает ряд официальных лиц, в том числе министр обороны Анхель Тилвар.

Президент Румынии является первым мировым лидером, посетившим Израиль с начала войны с ХАМАС, которая началась, когда базирующаяся в Газе террористическая группировка совершила трансграничное нападение, убив по меньшей мере 1300 человек, преимущественно мирных жителей.

Террористы также похитили еще по меньшей мере 200 человек, многие из которых младенцы, дети и пожилые люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Повторный визит в Израиль: Блинкен вместе с Нетаньяху прятались в бункере