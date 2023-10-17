Нетаньяху встретился с президентом Румынии в Иерусалиме
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с президентом Румынии Марселем Чолаку, который посетил Израиль. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.
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Во время визита Чолаку сопровождает ряд официальных лиц, в том числе министр обороны Анхель Тилвар.
Президент Румынии является первым мировым лидером, посетившим Израиль с начала войны с ХАМАС, которая началась, когда базирующаяся в Газе террористическая группировка совершила трансграничное нападение, убив по меньшей мере 1300 человек, преимущественно мирных жителей.
Террористы также похитили еще по меньшей мере 200 человек, многие из которых младенцы, дети и пожилые люди.
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