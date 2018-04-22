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Нетаньяху відкинув звинувачення глави МЗС Ірану в порушенні Ізраїлем міжнародного права

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув у неділю звинувачення міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа в порушенні міжнародного права. Відповідну заяву глава кабміну зробив у неділю на засіданні Генштабу Армії оборони Ізраїлю, присвяченому 70-річчю утворення єврейської держави, інформує УНН.

Нетаньяху відкинув звинувачення глави МЗС Ірану в порушенні Ізраїлем міжнародного права

“Сьогодні я чув заяву міністра закордонних справ Ірану, який звинуватив Ізраїль в порушенні міжнародного права. Це говорить глава МЗС країни, яка спрямовує проти Ізраїлю збройні безпілотники, а також запускає ракети по Саудівській Аравії”, — сказав глава ізраїльського кабміну.

Нетаньяху додав, що “існує величезна прірва між його (глави МЗС Ірану) помірними висловлюваннями і діями Корпусу „вартових ісламської революції“ (КВІР, елітні частини ЗС Ірану), які рухають цілу армію проти Ізраїлю з оголошеною метою руйнування Держави Ізраїль. Я не вражений словами, і покладаюся на Армію оборони Ізраїлю, яка готова до будь-якого розвитку подій і будь-якого сценарію”, — підкреслив прем’єр, чиї висловлювання розповсюдила в неділю його канцелярія.

Як повідомляв УННІран готовий відновити ядерну програму, якщо США повернуть санкції.

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