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“Несе корупційні ризики”: в антикорупційному Комітеті ВР розкритикували ініціативу щодо зменшення зарплат нардепів

Київ • УНН

 • 260033 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Законопроект авторства нардепа Антона Яценка щодо зменшення зарплат народних обранців до мінімалки несе в собі корупційні ризики. Про це у коментарі УНН розповіла голова антикорупційного Комітету ВР Анастасія Радіна.

“Несе корупційні ризики”: в антикорупційному Комітеті ВР розкритикували ініціативу щодо зменшення зарплат нардепів

Цитата

“Моя особиста позиція, що такий законопроект несе в собі корупційні ризики, адже люди, які, фактично, ухвалюють рішення щодо всього державного бюджету, не можуть отримувати копійки, бо тоді такий народний депутат, який ухвалює рішення щодо найважливіших питань держави, щодо розподілу бюджету, а сам отримує три копійки, він є одним ходячим великим корупційним ризиком. Бо це збільшує ризики хабарництва і здешевшує насправді для корупціонерів такі хабарництва в рази. Мені здається, це неприйнятно”, - зазначила Радіна.

Нагадаємо

Позафракційний нардеп Антон Яценко у своєму законопроекті пропонує на період дії воєнного стану скасувати усі пільги та привілеї для народних обранців, а також встановити їх зарплати на рівні мінімалки.

Народні обранці та експерти називають таку ініціативу популістською. Мовляв, Яценко намагається піаритися на біді українців. До того ж деякі колеги Яценка звертають увагу, що для нього депутатська зарплатня, мабуть, і не має великого значення, адже він встиг наваритися на своїх корупційних схемах. А аналітики руху “Чесно” зазначають, що нардеп лише на рекламу у Facebook витрачав більше, ніж заробляв як депутат. 

Зазначимо, за даними ОПОРИ, з початку повномасштабного вторгнення і до 5 липня Яценко не зареєстрував жодного законопроекту ані як автор, ані як співавтор. Тож, ймовірно, законопроект про зарплати нардепів - його перша законодавча ініціатива від початку повномасштабної війни.

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