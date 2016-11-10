Неповнолітніх, що вбили жінку, затримали в Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Працівники поліції затримали трьох підозрюваних у вбивстві жінки в Херсоні. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
До поліції звернулась 75-річна жителька Херсону і повідомила, що на подвір’ї будинку виявила закривавлене тіло своєї 51-річної доньки.
Оперативники виявили на місці події тіло жінки з численними ножовими пораненнями в області шиї, травмами голови та переломом носа. Також поліцейським стало відомо, що з оселі потерпілої зник телевізор, гроші та ювелірні вироби.
У ході слідчих дій правоохоронці встановили, що вночі троє неповнолітніх віком від 16 до 17 років вирішили пограбувати будинок місцевої жительки.
Вони перелізли через паркан та почали шукати цінні речі. Господарка почула, що хтось проник до двору, взяла рушницю покійного чоловіка та вийшла з дому. Це побачив один з підозрюваних, підбіг до жінки, вихопив рушницю та ударом по голові збив її з ніг, після чого жінка втратила свідомість, після чого він наніс потерпілій ще п'ять ударів ножем у шию.
Зловмисники забрали телевізор, 70 гривень та ювелірні вироби.
Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) КК України.
Підліткам загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі.