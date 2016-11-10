Несовершеннолетних, которые убили женщину, задержали в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в убийстве женщины в Херсоне. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
В полицию обратилась 75-летняя жительница Херсона и сообщила, что во дворе дома обнаружила окровавленное тело своей 51-летней дочери.
Оперативники обнаружили на месте происшествия тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями в области шеи, травмами головы и переломом носа. Также полицейским стало известно, что из дома потерпевшей исчез телевизор, деньги и ювелирные изделия.
В ходе следственных действий правоохранители установили, что ночью трое несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет решили ограбить дом местной жительницы.
Они перелезли через забор и начали искать ценные вещи. Хозяйка услышала, что кто-то проник во двор, взяла ружье покойного мужа и вышла из дома. Это увидел один из подозреваемых, подбежал к женщине, выхватил ружье и ударом по голове сбил его с ног, после чего женщина потеряла сознание, после чего он нанес потерпевшей еще пять ударов ножом в шею.
Злоумышленники забрали телевизор, 70 гривен и ювелирные изделия.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) УК Украины.
Подросткам грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.