Непал відновлює візи для іноземних туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Непал відновив візову послугу для прибуття для іноземних туристів, повністю вакцинованих від COVID-19 з метою пожвавлення туристичного сектора. Іноземні туристи повинні пройти антигенові тести після прибуття до Непалу, і будуть ізольовані, якщо у них позитивний тест, інформує УНН з посиланням на Хinhua.
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У рекомендації щодо подорожей Міністерство культури, туризму та цивільної авіації Непалу заявило, що іноземні туристи зможуть отримувати візи для прибуття після пред’явлення документів, які підтверджують, що вони повністю щеплені проти коронавірусу принаймні за 14 днів до прибуття.
Вперше країна Південної Азії відновила візовий режим для прибуття іноземних туристів після призупинення послуги в березні минулого року, коли її вразила перша хвиля COVID-19.
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“Рішення про відновлення віз було прийнято, щоб врятувати туристичний сектор, зруйнований пандемією. З іншого боку, кількість випадків COVID-19 у Непалі також скорочується останніми днями, і навіть школи відкриваються знову. Тому не виправдано тримати сектор туризму постійно закритим”, — сказав Сіньхуа спільний секретар міністерства Лаксмі Кумарі Баснет.
У четвер Непал повідомив про 941 новий підтверджений випадок COVID-19 та 13 смертей, що загалом підрахувало 788 769 осіб з 11 072 померлими.
Нагадаємо
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