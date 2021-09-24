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Непал восстанавливает визы для иностранных туристов

Непал восстанавливает визы для иностранных туристов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Непал восстановил визовую услугу для прибытия для иностранных туристов, полностью вакцинированных от COVID-19 с целью оживления туристического сектора. Иностранные туристы должны пройти антигена тесты по прибытии в Непал, и будут изолированы, если у них положительный тест, информирует УНН со ссылкой на Хinhua.

Детали

В рекомендации по путешествиях Министерство культуры, туризма и гражданской авиации Непала заявило, что иностранные туристы смогут получать визы для прибытия после предъявления документов, подтверждающих, что они полностью привиты против коронавируса по крайней мере за 14 дней до прибытия.

Впервые страна Южной Азии возобновила визовый режим для прибытия иностранных туристов после приостановления услуги в марте прошлого года, когда ее поразила первая волна COVID-19.

Цитата

“Решение о восстановлении виз было принято, чтобы спасти туристический сектор, разрушен пандемией. С другой стороны, количество случаев COVID-19 в Непале также сокращается в последние дни, а также школы открываются снова. Поэтому оправдано держать сектор туризма постоянно закрытым ”, - сказал совместный секретарь министерства Лаксми Кумари Баснет.

В четверг Непал сообщил о 941 новый подтвержденный случай COVID-19 и 13 смертей, в общем подсчитало 788769 человек из 11072 умершими.

Напомним

В Афганистане " расцвел " черный рынок иностранных виз.

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