Необхідно посилити санкції: Меджліс зробив заяву через поїздку Путіна в окупований Крим

“Президент Російської Федерації В. Путін скоїв 20 липня 2020 року неузгоджену з Україною поїздку на територію тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, чим вчинив злочин, передбачений чинним законодавством України. Президент РФ В. Путін, як і інші посадові особи Росії, яка окупувала Крим, подібними незаконними діями, відкрито демонструє міжнародній спільноті цинічне нехтування нормами міжнародного права і рішеннями Генеральної Асамблеї ООН, Європарламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи і Парламентської Асамблеї ОБСЄ”, - йдеться у заяві.

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Зазначається, що Меджліс кримськотатарського народу виходить з того, що поблажливість до злочинних дій президента РФ Володимира Путіна та інших російських посадових осіб, спрямованих проти територіальної цілісності і суверенітету інших держав, є практично заохоченням російської агресії проти своїх сусідів.

“Меджліс кримськотатарського народу звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав із закликом прийняти додаткові і жорсткі економічні, політичні та дипломатичні заходи, спрямовані на примус Російської Федерації до звільнення окупованих нею територій Україна, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь”, - вказано у заяві.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Путін прибув в окупований Крим.