МЗС України висловило протест у зв’язку з незаконним візитом Путіна в Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом Президента РФ Володимира Путіна до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Про це йдеться у заяві МЗС від 20 липня, передає УНН.
"У зв’язку з вказаним незаконним візитом 20 липня 2020 року Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації", - сказано в заяві.
Зазначається, що Міністерство неодноразово наголошувало і продовжує дотримуватися позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України у її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.
"Українська сторона вважає згаданий візит та інші поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, які здійснюються незважаючи на неодноразові застереження і протести Міністерства закордонних справ України, грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, Бакинською Декларацією Парламентської Асамблеї ОБСЄ (2014) та іншими резолюціями Парламентської Асамблеї ОБСЄ", - наголосили у відомстві.
Дипломати підкреслили, що Україна вчергове засуджує заходи РФ з подальшої мілітаризації Криму та міста Севастополь, яка становить суттєву загрозу регіональній безпеці.
"У цьому зв’язку, Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно припинити всі згадані вище міжнародно-протиправні діяння і усунути усі наслідки, які вони спричинили. Українська сторона звертає увагу, що вся відповідальність за негативні для всього регіону наслідки покладається відповідно до норм міжнародного права на Російську Федерацію як державу-окупанта, її посадових осіб, незаконні "органи кримської влади" та їх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії", - наголосили в МЗС.
Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін прибув в місто Керч в окупованому Криму, щоб взяти участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ Росії.