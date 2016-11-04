Нелегальний гральний заклад викрили на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці викрили нелегальний гральний заклад на Київщині та вилучили 19 гральних автоматів, а також зброю, боєприпаси та наркотичні речовини. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.
Так, сьогодні, 4 листопада, Бориспільська місцева прокуратура спільно зі співробітниками Переяслав-Хмельницького відділу поліції провели санкціоновані обшуки ігрового залу та житлових приміщень організаторів грального бізнесу.
Під час обшуків з ігрового приміщення вилучили 19 гральних автоматів, понад 12 тисяч гривень добового прибутку.
Крім того, за місцем проживання організаторів нелегального бізнесу вилучено бойову зброю, боєприпаси та наркотичні речовини.
Досудове розслідування триває, наразі призначаються експертизи по ідентифікації предметів злочинної діяльності.