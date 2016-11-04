Нелегальное игорное заведение разоблачили в Киевской области

Так, сегодня, 4 ноября, Бориспольская местная прокуратура совместно с сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции провели санкционированные обыски игрового зала и жилых помещений организаторов игорного бизнеса.

Во время обысков с игрового помещения изъяли 19 игровых автоматов, более 12 тысяч гривен суточной прибыли.

Кроме того, по месту жительства организаторов нелегального бизнеса изъяты боевое оружие, боеприпасы и наркотические вещества.

Досудебное расследование продолжается, назначаются экспертизы по идентификации предметов преступной деятельности.