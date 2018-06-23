Нелегальний алкоголь "заполонив" Ізраїль: фіксують летальні випадки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. В Ізраїлі внаслідок вживання нелегального алкоголю померло чотири людини. ЗМІ в країні завили про те, що сурогат буквально заполонив країну. Про це повідомив телеканал "Ізраїль- 2", передає УНН.
"В останні три тижні чотири людини померли і ще чотири опинилися в реанімації в результаті вживання підробленої горілки з вкрай високим вмістом метанолу", - наголошується в сюжеті телеканалу.
За інформацією "Ізраїль-2", країна "наповнена підробленим алкоголем", і в деяких випадках рівень метанолу в пляшці підробленої горілки перевищує максимально допустимий рівень в 1600 разів.
Доктор Роні Беркович, директор департаменту нагляду міністерства охорони здоров'я Ізраїлю з цього приводу зазначив: "У нас ще ніколи не було так багато смертей від метанолу. Ми попереджаємо громадян - купуйте алкогольні напої тільки в авторизованих магазинах".
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Відзначимо, що проблема нелегального алкоголю в Україні досягла глобальних масштабів. За даними експертів, частка тіньового ринку алкоголю дорівнює вже приблизно 60%.
Згідно з оцінками фахівців, таку ситуацію спровокувало різке зростання акцизів на алкогольну продукцію при відсутності дієвих заходів з боку держави по боротьбі з нелегальними виробниками і продавцями алкоголю.
Додамо, що, за словами експерта Олексія Безуглого, щоб уберегти себе від покупки "паленої" горілки слід відмовитися від придбання найдешевшого спиртного, а також потрібно звертати увагу на якість упаковки продукції.