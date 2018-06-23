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Нелегальный алкоголь “наводнил” Израиль: фиксируют летальные случаи

Нелегальный алкоголь “наводнил” Израиль: фиксируют летальные случаи

Киев  •  УНН

 • 10790 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Израиле вследствие употребления нелегального алкоголя скончалось четыре человека. СМИ в стране завили о том, что суррогат буквально наводнил страну. Об этом сообщил телеканал “Израиль- 2”, передает УНН.

“В последние три недели четыре человека скончались и еще четыре оказались в реанимации в результате употребления поддельной водки с крайне высоким содержанием метанола”, — отмечается в сюжете телеканала.

По информации “Израиль-2”, страна “наводнена поддельным алкоголем”, и в некоторых случаях уровень метанола в бутылке поддельной водки превышает максимально допустимый уровень в 1600 раз.

Доктор Рони Беркович, директор департамента надзора министерства здравоохранения Израиля по этому поводу отметил: “У нас еще никогда не было так много смертей от метанола. Мы предупреждаем граждан — покупайте алкогольные напитки только в авторизованных магазинах”.

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Отметим, что проблема нелегального алкоголя в Украине достигла глобальных масштабов. По данным экспертов, доля теневого рынка спиртного равна уже приблизительно 60%.

Согласно оценкам специалистов, такую ситуацию спровоцировал резкий рост акцизов на алкогольную продукцию при отсутствии действенных мер со стороны государства по борьбе с нелегальными производителями и продавцами горячительных напитков.

Добавим, что, по словам эксперта Алексея Безуглого, дабы уберечь себя от покупки паленной водки следует отказаться от приобретения самого дешевого спиртного, а также нужно обращать внимание на качество упаковки продукции

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