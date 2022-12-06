"Нехтують заходами безпеки": у Повітряних силах прокоментували вибухи на авіабазах рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На озброєнні російської армії ще достатньо бомбардувальників. Але якщо росіяни і далі нехтуватимуть заходами безпеки, це призведе до зменшення їхнього бойового потенціалу. Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Внаслідок цих загадкових вибухів йде мова про те, як їх (літаки – ред.) будуть відновлювати і чи будуть відновлювати, бо для цього потрібно мати з чого і яким чином. Можливо, буде запроваджене донорство з інших літаків. Це гарні новини, бо якщо з ладу виходить 1-2 літаки, може ще якимось чином вийдуть декілька літаків, то це зменшує їх спроможності. А завдання масованих ракетних ударів імовірне, тому літаків Ту-95, Ту-160 і Ту-22н3 у них ще достатньо на озброєнні. Але ті заходи безпеки, яких вони не дотримуються, можуть спричиняти і подальше зменшення їх бойового потенціалу", – сказав Ігнат.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вибухи на російських аеродромах 5 грудня пов'язані з курінням у недозволених місцях.