"Пренебрегают мерами безопасности": в Воздушных силах прокомментировали взрывы на авиабазах рф
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На вооружении российской армии еще достаточно бомбардировщиков. Но если россияне и дальше будут пренебрегать мерами безопасности, это приведет к уменьшению их боевого потенциала. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"В результате этих загадочных взрывов идет речь о том, как их (самолеты – ред.) будут восстанавливать и будут ли восстанавливать, потому что для этого нужно иметь из чего и каким образом. Возможно, будет введено донорство из других самолетов. Это хорошие новости, потому что если из строя выходят 1-2 самолета, может, еще каким-то образом выйдут несколько самолетов, это уменьшает их способности. А нанесение массированных ракетных ударов вероятное, поэтому самолетов Ту-95, Ту-160 и Ту-22Н3 у них еще достаточно на вооружении. Но те меры безопасности, которых они не соблюдают, могут приводить и к дальнейшему уменьшению их боевого потенциала", – сказал Игнат.
Напомним
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что взрывы на российских аэродромах 5 декабря связаны с курением в неположенных местах.