"Пренебрегают мерами безопасности": в Воздушных силах прокомментировали взрывы на авиабазах рф

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"В результате этих загадочных взрывов идет речь о том, как их (самолеты – ред.) будут восстанавливать и будут ли восстанавливать, потому что для этого нужно иметь из чего и каким образом. Возможно, будет введено донорство из других самолетов. Это хорошие новости, потому что если из строя выходят 1-2 самолета, может, еще каким-то образом выйдут несколько самолетов, это уменьшает их способности. А нанесение массированных ракетных ударов вероятное, поэтому самолетов Ту-95, Ту-160 и Ту-22Н3 у них еще достаточно на вооружении. Но те меры безопасности, которых они не соблюдают, могут приводить и к дальнейшему уменьшению их боевого потенциала", – сказал Игнат.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что взрывы на российских аэродромах 5 декабря связаны с курением в неположенных местах.