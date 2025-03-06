Неймар повертається до збірної Бразилії після травми: що відомо про його форму
Київ • УНН
Зірковий форвард Неймар отримав виклик до збірної Бразилії після 1,5 років перерви через травму коліна. За останні 4 матчі у "Сантосі" він забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.
Неймар повертається до складу збірної Бразилії через майже півтора року після своєї останньої гри.
Передає УНН із посиланням на EFE.
Футбольна суперзірка Неймар повертається до збірної Бразилії: він був викликаних у цей четвер тренером національної збірної Бразилії Дорівалом Жуніором на відбіркові матчі чемпіонату світу проти Аргентини та Колумбії.
Неймар не грав за збірну Бразилії з жовтня 2023 року, коли він отримав серйозну травму коліна. Футболіст зазнав розриву хрестоподібних зв'язок під час відбору до фінальної частини чемпіонату світу, у виїзному матчі проти Уругваю (0:2) у жовтні 2023 року.
Відтоді Неймар не зіграв жодної гри за п'ятиразових чемпіонів світу. Але з лютого 33-річний вінгер знову грає за свій молодіжний клуб "Сантос". В останніх чотирьох матчах "Сантоса" Неймар тричі забив і віддав три гольові передачі.
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