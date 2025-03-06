Неймар повертається до збірної Бразилії після травми: що відомо про його форму

Неймар повертається до складу збірної Бразилії через майже півтора року після своєї останньої гри.

Передає УНН із посиланням на EFE.

Футбольна суперзірка Неймар повертається до збірної Бразилії: він був викликаних у цей четвер тренером національної збірної Бразилії Дорівалом Жуніором на відбіркові матчі чемпіонату світу проти Аргентини та Колумбії.

Неймар не грав за збірну Бразилії з жовтня 2023 року, коли він отримав серйозну травму коліна. Футболіст зазнав розриву хрестоподібних зв'язок під час відбору до фінальної частини чемпіонату світу, у виїзному матчі проти Уругваю (0:2) у жовтні 2023 року.

Відтоді Неймар не зіграв жодної гри за п'ятиразових чемпіонів світу. Але з лютого 33-річний вінгер знову грає за свій молодіжний клуб "Сантос". В останніх чотирьох матчах "Сантоса" Неймар тричі забив і віддав три гольові передачі.

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