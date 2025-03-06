Неймар возвращается в сборную Бразилии после травмы: что известно о его форме
Киев • УНН
Звёздный форвард Неймар получил вызов в сборную Бразилии после 1,5 лет перерыва из-за травмы колена. За последние 4 матча в "Сантосе" он забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Неймар возвращается в состав сборной Бразилии почти через полтора года после своей последней игры.
Передает УНН со ссылкой на EFE.
Футбольная суперзвезда Неймар возвращается в сборную Бразилии: он был вызван в этот четверг тренером национальной сборной Бразилии Доривалом Жуниором на отборочные матчи чемпионата мира против Аргентины и Колумбии.
Неймар не играл за сборную Бразилии с октября 2023 года, когда он получил серьезную травму колена. Футболист получил разрыв крестообразных связок во время отбора к финальной части чемпионата мира, в выездном матче против Уругвая (0:2) в октябре 2023 года. С тех пор Неймар не сыграл ни одной игры за пятерых кратных чемпионов мира. Но с февраля 33-летний вингер снова играет за свой молодежный клуб "Сантос". В последних четырех матчах "Сантоса" Неймар трижды забил и отдал три голевые передачи.
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