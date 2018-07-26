Негода в Україні: сьогодні очікуються паводки та підйом рівнів води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Рятувальники попередили про зміну гідрологічної ситуації на водоймах України. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"У другій половині доби 26 липня на Дністрі, біля поста Заліщики, очікується проходження максимального рівня дощового паводку висотою 540-590 см над нулем поста, максимальна витрата води прогнозується в межах 1000-1200 м3/с", - проінформували рятувальники, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
Вночі 26 липня на Пруті, біля Чернівців, очікується проходження максимального рівня першої хвилі дощового паводку висотою 370-420 см над нулем поста. Максимальна витрата води прогнозується в межах 950-1100 м3/с.
У басейнах Прута та Сірету 25-26 липня очікується відновлення підйомів рівнів води.
"На річках гірських частин басейнів на 0,5-1,0 м, у нижній течії Прута на 1,5-2,0 м з початковим затопленням низькорозташованих ділянок заплав та господарських об'єктів в окремих населених пунктах у Путильському та Новоселицькому районах Чернівецької області. В гірських районах існує загроза сходу селевих потоків", - уточнили у ДСНС.
На річках басейну Дністра у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях 26-28 липня очікується підйом рівнів води на 0,3-0,8 м. Місцями є ризик початкового виходу води на заплаву. При сильних дощах можливе формування значного місцевого стоку.
Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, в Україні очікується дощова погода з грозами.