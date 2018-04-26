Негода в Ізраїлі: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В результаті виходу з берегів річок на півдні Ізраїлю було перекрито шосе № 40 в районі Міцпе Рамон. В Рішон ле-Ціон провалився дах торгового центру Ротшильд. Пориви вітру досягали 92-х кілометрів на годину. Аеропорт Сде Дов був закритий, всі рейси були перенаправлені в аеропорт Бен-Гуріон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини Ізраїлю.
Бедуїнський підліток втопився в розлилася річці Мамшіт в районі Дімони. 18-річна палестинка загинула в повені коли вийшла пасти стадо недалеко від свого села Кафр Рашида.
37 пасажирів автобуса, після того як їх транспорт застряг через повені, були врятовані їх цієї пастки і доставлені для надання допомоги в Беер-Шевську лікарню "Сорока". Службам порятунку довелося евакуювати учнів школи Ядлін в Рішон ле-Ціон через затоплення кількох класів.
Кількість опадів, що випали: кібуц Негба - 54 мм, Бейт Джімель - 30 мм, Хефец Хаїм - 30 мм, Тель-Авів - 26 мм, Ашхар - 19 мм, Лахав - 19 мм, Хадера - 18 мм, Бейт Даган - 18 мм, Єрусалим - 17 мм, Беер-Шева - 7 мм, Хайфа - 6 мм, Цфат - 5 мм, Кінерет - 3 мм.
Синоптики прогнозують продовження дощів в різних районах Ізраїлю сьогодні і завтра.
Як повідомляв УНН, В австрійському місті Грац в понеділок випали рекордні квітневі дощі, в результаті яких в місті затопило дороги та торговий центр.