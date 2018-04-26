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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 2752 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Непогода в Израиле: есть жертвы

Киев • УНН

 • 18242 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В результате выхода из берегов рек на юге Израиля было перекрыто шоссе № 40 в районе Мицпе Рамон. В Ришон ле-Ционе провалилась крыша торгового центра Ротшильд. Порывы ветра достигали 92-х километров в час. Аэропорт Сде Дов был закрыт, все рейсы были перенаправлены в аэропорт Бен-Гурион. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости Израиля.

Непогода в Израиле: есть жертвы

Бедуинский подросток утонул в разлившейся реке Мамшит в районе Димоны. 18-летняя палестинка погибла в наводнении когда вышла пасти стадо недалеко от своей деревни Кафр Рашида.

37 пассажиров автобуса, после того как их транспорт застрял из-за наводнения, были спасены их этой ловушки и доставлены для оказания помощи в беэр-шевскую больницу "Сорока". Службам спасения пришлось эвакуировать учеников школы Ядлин в Ришон ле-Ционе из-за затопления нескольких классов.

Количество выпавших осадков: кибуц Негба – 54 мм, Бейт Джимель – 30 мм, Хефец Хаим – 30 мм, Тель-Авив – 26 мм, Ашхар – 19 мм, Лахав – 19 мм, Хадера – 18 мм, Бейт Даган – 18 мм, Иерусалим – 17 мм, Беэр-Шева – 7 мм, Хайфа – 6 мм, Цфат – 5 мм, Кинерет – 3 мм.

Синоптики прогнозируют продолжение дождей в разных районах Израиля сегодня и завтра.

Как сообщал УНН,В австрийском городе Грац в понедельник выпали рекордные апрельские дожди, в результате которых в городе затопило дороги и торговый центр.



Украинские Национальные Новости

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