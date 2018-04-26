Непогода в Израиле: есть жертвы

Бедуинский подросток утонул в разлившейся реке Мамшит в районе Димоны. 18-летняя палестинка погибла в наводнении когда вышла пасти стадо недалеко от своей деревни Кафр Рашида.



37 пассажиров автобуса, после того как их транспорт застрял из-за наводнения, были спасены их этой ловушки и доставлены для оказания помощи в беэр-шевскую больницу "Сорока". Службам спасения пришлось эвакуировать учеников школы Ядлин в Ришон ле-Ционе из-за затопления нескольких классов.

Количество выпавших осадков: кибуц Негба – 54 мм, Бейт Джимель – 30 мм, Хефец Хаим – 30 мм, Тель-Авив – 26 мм, Ашхар – 19 мм, Лахав – 19 мм, Хадера – 18 мм, Бейт Даган – 18 мм, Иерусалим – 17 мм, Беэр-Шева – 7 мм, Хайфа – 6 мм, Цфат – 5 мм, Кинерет – 3 мм.

Синоптики прогнозируют продолжение дождей в разных районах Израиля сегодня и завтра.



Как сообщал УНН,В австрийском городе Грац в понедельник выпали рекордные апрельские дожди, в результате которых в городе затопило дороги и торговый центр.





