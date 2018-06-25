Негода в Індії: загинули діти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Індію знову накрили проливні дощі. Від повеней уже загинули дві людини, п'ять отримали поранення. За прогнозами синоптиків у найближчий час негода не припинеться, тому можна очікувати збільшення кількості загиблих. Станом на зараз евакуювано більше 1 млн чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ndtv.
Також повідомляється, що є проблеми із транспорттом. Місцеві поїзди в Мумбаї відстають від графіка, також повідомляється про стіну, яка обвалилася, після безперервного дощу, деякі райони міста були затоплені.
Додамо, що однією з жертв став 13-річний хлопчик, другою хлопець - 15 років.
Як повідомляв УНН, в результаті повеней 19 червня, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, понад 500 тис. жителів постраждали.
Нагадаємо, мусонні дощі та також сильний вітер в Бангладеш завдають шкоди таборам біженців, в яких проживають мусульмани-Рохин зі штату Аракан в М'янмі.