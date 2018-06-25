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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Непогода в Индии: погибли дети

Непогода в Индии: погибли дети

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Индию снова накрыли проливные дожди. От наводнений уже погибли два человека, пять получили ранения. По прогнозам синоптиков в ближайшее время непогода не прекратится, поэтому можно ожидать увеличения количества погибших. По состоянию на сейчас эвакуировано более 1 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ndtv.

Также сообщается, что есть проблемы с транспорттом. Местные поезда в Мумбаи отстают от графика, также сообщается о стене, которая обвалилась, после непрерывного дождя, некоторые районы города были затоплены.

Добавим, что одной из жертв стал 13-летний мальчик, второй - парень 15 лет.

Как сообщал УНН, в результате наводнений 19 июня, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали.

Напомним, муссонные дожди и также сильный ветер в Бангладеш наносят ущерб лагерям беженцев, в которых проживают мусульмане-Рохин из штата Аракан в Мьянме.

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