Негода паралізувала рух вулицями Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Одесі очікується погіршення погодних умов, штормовий вітер, сильний дощ зі снігом. Через негоду рух транспорту вулицями міста ускладнений. Про це повідомили у прес-службі Одеської мерії, передає УНН.
"За інформацією Гідрометцентру, Чорного та Азовського морів погіршення погодних умов по Одесі та області очікуються сьогодні. Зокрема, подальше посилення північно-західного вітру 17-20 м/с, сильний дощ зі снігом", – йдеться у повідомленні.
Через це жителів закликали максимально обмежити переміщення містом і без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці. Наразі на головних магістралях міста затори.
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Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендували максимально обмежити перебування на вулиці. Одеситів попросили бути пильними та не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.
За даними сервісу Google-карти, рух вулицями Одеси ускладнений, зокрема і в центрі міста.
Нагадаємо, на початку цього тижня очікується погіршення погоди. У ДСНС попередили про ожеледицю на дорогах України сьогодні, 19 листопада.