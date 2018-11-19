Непогода парализовала движение на улицах Одессы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Одессе ожидается ухудшение погодных условий, штормовой ветер, сильный дождь. Из-за непогоды движение транспорта по улицам города осложнено. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии, передает УНН.
"По информации Гидрометцентра, Черного и Азовского морей ухудшение погодных условий по Одессе и области ожидаются сегодня. В частности, дальнейшее усиление северо-западного ветра 17-20 м/с, сильный дождь со снегом", – говорится в сообщении.
Поэтому жителей призвали максимально ограничить перемещение по городу и без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы. Сейчас на главных магистралях города пробки.
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Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовали максимально ограничить пребывание на улице. Одесситов попросили быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, поскольку в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
По данным сервиса Google-карты, движение по улицам Одессы затруднено, в том числе и в центре города.
Напомним, в начале этой недели ожидается ухудшение погоды. В ГСЧС предупредили о гололедице на дорогах Украины сегодня, 19 ноября.