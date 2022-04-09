Негаммер про війну в Україні: Австрія нейтральна, проте не може погодитися зі злочинами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що попри військовий нейтралітет Відень не може погодитися з військовими злочинами та підтримує Україну. Про це він повідомив під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
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"Австрія була і є нейтральною країною, у військовому плані ми нейтральні, але ми ніколи не зможемо погодитися з тим, що відбуваються злочини…. Це означає, що Австрія повністю підтримує санкції Європейського Союзу, запроваджує їх й у себе. Австрія також підтримує своїми можливостями Україну в тому, де, з точки зору України, найбільш необхідно", - розповів Негаммер.
Доповнення
Канцлер Австрії Карл Негаммер приїхав до України, де зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.
Канцлер Австрії в суботу відвідає також Бучу.