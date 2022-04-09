Негаммер о войне в Украине: Австрия нейтральна, однако не может согласиться с преступлениями

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"Австрия была и является нейтральной страной, в военном плане мы нейтральны, но мы никогда не сможем согласиться с тем, что происходят преступления... Это означает, что Австрия полностью поддерживает санкции Европейского Союза, вводит их и у себя. Австрия также поддерживает своими возможностями Украину в том, где, с точки зрения Украины, наиболее необходимо", - рассказал Негаммер.

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Канцлер Австрии Карл Негаммер приехал в Украину, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер Австрии в субботу посетит также Бучу.