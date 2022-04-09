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Негаммер о войне в Украине: Австрия нейтральна, однако не может согласиться с преступлениями

Киев • УНН

 • 210320 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что несмотря на военный нейтралитет Вена не может согласиться с военными преступлениями и поддерживает Украину. Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

Негаммер о войне в Украине: Австрия нейтральна, однако не может согласиться с преступлениями

Цитата

"Австрия была и является нейтральной страной, в военном плане мы нейтральны, но мы никогда не сможем согласиться с тем, что происходят преступления... Это означает, что Австрия полностью поддерживает санкции Европейского Союза, вводит их и у себя. Австрия также поддерживает своими возможностями Украину в том, где, с точки зрения Украины, наиболее необходимо", - рассказал Негаммер.

Дополнение

Канцлер Австрии Карл Негаммер приехал в Украину, где встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер Австрии в субботу посетит также Бучу.

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