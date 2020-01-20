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Недостовірне декларування нардепа: детективи НАБУ повідомили про підозру свідку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 17 січня повідомили про підозру особі, яка без поважних причин відмовилася надавати показання у межах досудового розслідування кримінального провадження щодо декларування недостовірної інформації народним депутатом України VIII скликання, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби НАБУ.

Недостовірне декларування нардепа: детективи НАБУ повідомили про підозру свідку

За даними слідства, підозрюваному можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відтак, як свідок він отримав виклик на допит до Національного бюро.

“Після того, як детективи роз’яснили свідку процесуальні права та обов’язки, останній власними підписами у відповідних графах протоколу підтвердив їх зрозумілість, а також підстав притягнення до кримінальної відповідальності за статтями 384, 385 КК України. Однак, не дочекавшись запитань детектива на тему допиту, особа категорично відмовилася давати показання згідно зі ст. 63 Конституції України”, — йдеться у повідомленні.

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У НАБУ відзначили, що посилання свідка на відповідну статтю Основного Закону було безпідставним та необґрунтованим, адже обставини, з яких він допитувався, не стосувалися його особисто або членів його сім’ї чи близьких родичів і не могли стати підставою для їхньої підозри у вчинені злочину.

Отже, всупереч процесуального обов’язку давати правдиві показання, свідок ухилився від повідомлення відомостей про факти, які йому були або могли бути відомі. Слідство переконане, що такі дії можуть суттєво вплинути на результати розслідування, повідомили у пресслужбі.

За даними НАБУ, дії підозрюваного кваліфікуються за ч.1 ст.385 Кримінального кодексу України (“Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків”). Вказана стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

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