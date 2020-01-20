Недостоверное декларирование нардепа: детективы НАБУ сообщили о подозрении свидетелю
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 17 января сообщили о подозрении лицу, которое без уважительных причин отказалось предоставлять показания в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении декларирования недостоверной информации народным депутатом Украины VIII созыва, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
По данным следствия, подозреваемому могут быть известны обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном производстве. Поэтому, в качестве свидетеля он получил вызов на допрос в Национальное бюро.
“После того, как детективы разъяснили свидетелю процессуальные права и обязанности, последний собственными подписями в соответствующих графах протокола подтвердил их понятность, а также основания привлечения к уголовной ответственности по статьям 384, 385 УК Украины. Однако, не дождавшись вопросов детектива на тему допроса, лицо категорически отказалось давать показания согласно ст. 63 Конституции Украины”, — говорится в сообщении.
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В НАБУ отметили, что ссылка свидетеля на соответствующую статью Основного Закона была безосновательной и необоснованной, ведь обстоятельства, по которых его допрашивали, не относились к нему лично или членам его семьи или близких родственников и не могли стать основанием для их подозрения в совершении преступления.
Итак, вопреки процессуальной обязанности давать правдивые показания, свидетель уклонился от сообщения сведений о фактах, которые ему были или могли быть известны. Следствие уверено, что такие действия могут существенно повлиять на результаты расследования, сообщили в пресс-службе.
По данным НАБУ, действия подозреваемого квалифицируются по ч.1 ст.385 Уголовного кодекса Украины (“Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей”). Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.