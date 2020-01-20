Недостоверное декларирование нардепа: детективы НАБУ сообщили о подозрении свидетелю

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 15194 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 32256 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 70212 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 133002 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 139586 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 202375 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 198152 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 415898 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 230374 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 521638 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
72%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 31751 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 23367 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 16241 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 21014 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 17939 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 167698 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 154987 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 242224 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 415891 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 521632 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 70194 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 51956 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 50225 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 56829 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 87191 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Недостоверное декларирование нардепа: детективы НАБУ сообщили о подозрении свидетелю

Киев • УНН

 • 10910 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 17 января сообщили о подозрении лицу, которое без уважительных причин отказалось предоставлять показания в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении декларирования недостоверной информации народным депутатом Украины VIII созыва, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

Недостоверное декларирование нардепа: детективы НАБУ сообщили о подозрении свидетелю

По данным следствия, подозреваемому могут быть известны обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном производстве. Поэтому, в качестве свидетеля он получил вызов на допрос в Национальное бюро.

“После того, как детективы разъяснили свидетелю процессуальные права и обязанности, последний собственными подписями в соответствующих графах протокола подтвердил их понятность, а также основания привлечения к уголовной ответственности по статьям 384, 385 УК Украины. Однако, не дождавшись вопросов детектива на тему допроса, лицо категорически отказалось давать показания согласно ст. 63 Конституции Украины”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2020 году меняются правила декларирования

В НАБУ отметили, что ссылка свидетеля на соответствующую статью Основного Закона была безосновательной и необоснованной, ведь обстоятельства, по которых его допрашивали, не относились к нему лично или членам его семьи или близких родственников и не могли стать основанием для их подозрения в совершении преступления.

Итак, вопреки процессуальной обязанности давать правдивые показания, свидетель уклонился от сообщения сведений о фактах, которые ему были или могли быть известны. Следствие уверено, что такие действия могут существенно повлиять на результаты расследования, сообщили в пресс-службе.

По данным НАБУ, действия подозреваемого квалифицируются по ч.1 ст.385 Уголовного кодекса Украины (“Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей”). Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46