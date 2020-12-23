У Києві через зупинку патрульними водія зі стріляниною відкрито кримінальне провадження

“Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом ігнорування водієм Hyundai вимоги патрульних про зупинку, та подальшої погоні (ч. 2 ст. 342 КК України). Так, в ніч на 23 грудня, 26-річний водій автомобілю Hyundai проігнорував вимогу патрульного про зупинку та прискоривши рух став тікати. Реагуючи на правопорушення патрульні розпочали переслідування. Гонитва за автомобілем Hyundai тривала допоки один із екіпажів не заблокував втікачу рух”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для зупинки автомобіля патрульні застосували табельну зброю.

“Зрозумівши, що втікати нікуди, водій-втікач здійснив спробу самогубства, вистріливши собі в голову із наявного у нього травматичного пістолета. Водія госпіталізували та прооперували, його стан оцінюється як важкий”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків). Правовою кваліфікацією дій патрульних займатиметься Територіальне управління ДБР у місті Києві та Київській області.

Нагадаємо, на Київщині водій автомобіля створив аварійну ситуацію з автомобілем патрульної поліції, після чого почав тікати. Правоохоронці застосували зброю і стріляли по колесах автівки.