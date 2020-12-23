В Киеве из-за остановки патрульными водителя со стрельбой открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве водитель автомобиля пытался скрыться от полиции, а когда ему заблокировали движение - выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Его госпитализировали. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской городской прокуратуры.
"Киевской местной прокуратурой № 7 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатому по факту игнорирования водителем Hyundai требования патрульных об остановке, и последующей погони (ч. 2 ст. 342 УК Украины). Так, в ночь на 23 декабря, 26-летний водитель автомобиля Hyundai проигнорировал требование патрульного об остановке и ускорив движение стал убегать. Реагируя на правонарушения патрульные начали преследование. Погоня за автомобилем Hyundai продолжалась пока один из экипажей не заблокировал беглецу движение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для остановки автомобиля патрульные применили табельное оружие.
"Поняв, что бежать некуда, водитель-беглец совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из имеющегося у него травматического пистолета. Водителя госпитализировали и прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое", - указано в сообщении.
Сообщается, что сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщение водителю о подозрении по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей). Правовой квалификацией действий патрульных будут заниматься Территориальное управление ГБР в Киеве и Киевской области.
Напомним, в Киевской области водитель автомобиля создал аварийную ситуацию с автомобилем патрульной полиции, после чего начал убегать. Правоохранители применили оружие и стреляли по колесам автомобиля.