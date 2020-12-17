Не радянщина, а соцреалізм: Ткаченко хоче врятувати монументальне мистецтво

“Українська спадщина. Вона включає в себе не тільки те, що ми звикли уявляти, а й монументальне мистецтво і архітектуру епох соцреалізму і модернізму. Це визначні надбання і альтернативні рішення в архітектурі, які призвели до створення унікальної течії – відомої модерністам з усього світу. Варто перестати сприймати монументальне мистецтво, як радянщину. Бо радянщина – це погані наративи, які нарешті відійшли у минуле. Вдячний громадським ініціативам та мистецтвознавцям, які підіймають у суспільстві цю складну тему”, - сказав Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що наразі триває робота над текстом меморандуму про співробітництво між МОН та низовими громадськими ініціативами по збереженню мистецтва та архітектури ІІ пол. ХХ ст.

“Приклад тарілки на Либідській продемонстрував, як завдяки синергії громади та держави нам вдалося врятувати об’єкт від забудовників, зберігши культову пам’ятку столиці. Важливо продовжувати об’єднувати зусилля у цьому напрямку”, - додав Ткаченко.

Нагадаємо, Мінкульт хоче пом'якшити карантинні вимоги для закладів культури.